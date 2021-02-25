Колишній топ-менеджер ПриватБанку Яценко вийшов з СІЗО під заставу в 52 млн гривень

Колишній топ-менеджер Приватбанку Володимир Яценко вийшов з СІЗО після внесення застави . За нього заплатили більше 52 мільйонів гривень.

"Застава таки внесена, це сталося сьогодні. Платіж від ТОВ", - сказала Чемерис.

Нагадаємо, в середу Вищий антикорупційний суд обрав екс-першому заступникові голови правління Приватбанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Альтернативою утримання під вартою суд визначив заставу в розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень.

Також на цьому тижні Володимира Яценка українські правоохоронці буквально зняли з чартерного рейсу, коли він вже летів з Дніпра в Відень. Але літак розгорнули, посадили в Борисполі, після чого стало відомо про те, що Яценко готували підозру.

На сьогодні, крім нього, підозри оголосили колишньому голові правління банку Олександра Дубілета, а також екс-начальнику департаменту фінансового менеджменту Олені Бичихіній. При цьому генеральний прокурор Ірина Венедиктова зазначає, що це лише початок і в справі "Приватбанку" скоро будуть нові підозри.