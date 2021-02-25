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Колишній топ-менеджер ПриватБанку Яценко вийшов з СІЗО під заставу в 52 млн гривень

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 14:39
Колишній топ-менеджер ПриватБанку Яценко вийшов з СІЗО під заставу в 52 млн гривень Фото: Володимир Яценко (facebook.com)
Автор: Олег Черниш

Колишній топ-менеджер Приватбанку Володимир Яценко вийшов з СІЗО після внесення застави. За нього заплатили більше 52 мільйонів гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар ВАКС Олеся Чемерис.

"Застава таки внесена, це сталося сьогодні. Платіж від ТОВ", - сказала Чемерис.

Нагадаємо, в середу Вищий антикорупційний суд обрав екс-першому заступникові голови правління Приватбанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Альтернативою утримання під вартою суд визначив заставу в розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень.

Також на цьому тижні Володимира Яценка українські правоохоронці буквально зняли з чартерного рейсу, коли він вже летів з Дніпра в Відень. Але літак розгорнули, посадили в Борисполі, після чого стало відомо про те, що Яценко готували підозру.

На сьогодні, крім нього, підозри оголосили колишньому голові правління банку Олександра Дубілета, а також екс-начальнику департаменту фінансового менеджменту Олені Бичихіній. При цьому генеральний прокурор Ірина Венедиктова зазначає, що це лише початок і в справі "Приватбанку" скоро будуть нові підозри.

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