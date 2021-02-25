ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ситуація у Вірменії загострюється: над Єреваном військова авіація, протести посилюються

Новость на русском → Єреван, Четвер 25 лютого 2021 13:50
Ситуація у Вірменії загострюється: над Єреваном військова авіація, протести посилюються Фото: протести в Єревані (twitter com evn report)
Автор: Анастасія Рокитна

В Єревані (Вірменія) посилюються протести, над Єреваном пролетіла військова авіація. Служба національної безпеки Вірменії закликає у сформованій ситуації утримуватися від дій, що загрожують нацбезпеці.

Про це повідомляє агенство News Armenia.

Служба національної безпеки країни попереджає, що будь-яке протиправне діяння отримає адекватну реакцію з боку правоохоронних органів.

Фото: протести в Єревані (twitter com evn report)

"Ми закликаємо наших громадян не вдаватися до провокаційних дій, дотримуватися законності і пильності. Органи державного управління Республіки Вірменія повністю виконують свої функції", - йдеться в заяві.

Тим часом, в небі над Єреваном помітили військову авіацію.

Зазначимо, зараз в місті протестують прихильники і противники прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Партії Вірменії закликають громадян уникати зіткнень, а прем'єр-міністра - подати у відставку.

"У Вірменії у нас немає ворогів, навіть тих, хто звинувачує нас у всіх смертних гріхах. У нас немає ворогів у Вірменії", - заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян на Площі Республіки, передає "Радіо Свобода".

Крім того, у Володимира Путіна відреагували на ситуацію у Вірменії, повідомляє ТАСС. У Кремлі з тривогою стежать за розвитком ситуації у Вірменії, але вважають це внутрішньою справою країни, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Раніше Пашинян заявив, що Збройні сили підпорядковані прем'єру.

Нагадаємо, сьогодні високопоставлені офіцери армії Вірменії зажадали відставки Пашиняна, після чого той заявив про спробу військового перевороту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події протест Армения военный переворот
NEWS
Шарія оголосили в розшук
Шарія оголосили в розшук
DAILY
Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"