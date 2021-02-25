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"Північний потік-2": велика страхова компанія вийшла з проекту

Новость на русском → Париж, Четвер 25 лютого 2021 18:35
"Північний потік-2": велика страхова компанія вийшла з проекту Фото: "Північний потік-2" (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Велика глобальна страхова компанія Axa вийшла з проекту "Північний потік-2". При цьому в компанії не називають причину такого рішення.

Про це повідомляє Le Figaro.

"Як і інші, ми вирішили вийти з цього проекту", - заявив на прес-конференції директор з ризиків та інвестицій Axa Альбан де Майї Несле.

У той же час він не уточнив, чому компанія залишила проект. Зазначимо, останнім часом європейські компанії масово виходять з "Північного потоку-2", оскільки побоюються американських санкцій.

Нагадаємо, раніше німецька компанія Wintershall Dea, яка була одним з найбільших інвесторів "Північного потоку-2", залишила проект. При цьому за весь час вона інвестувала близько 730 млн євро. До цього до такого кроку вдалися кілька інших учасників.

РБК-Україна в матеріалі "Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" писало, що "Північний потік-2" не можуть добудувати, а причиною цього можуть стати санкції. Експерти вважають, що протягом 3-5 років до цього проекту не повернуться, а чи повернуться після стількох років - це вже велике питання.

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