"Північний потік-2": велика страхова компанія вийшла з проекту
Велика глобальна страхова компанія Axa вийшла з проекту "Північний потік-2". При цьому в компанії не називають причину такого рішення.
Про це повідомляє Le Figaro.
"Як і інші, ми вирішили вийти з цього проекту", - заявив на прес-конференції директор з ризиків та інвестицій Axa Альбан де Майї Несле.
У той же час він не уточнив, чому компанія залишила проект. Зазначимо, останнім часом європейські компанії масово виходять з "Північного потоку-2", оскільки побоюються американських санкцій.
Нагадаємо, раніше німецька компанія Wintershall Dea, яка була одним з найбільших інвесторів "Північного потоку-2", залишила проект. При цьому за весь час вона інвестувала близько 730 млн євро. До цього до такого кроку вдалися кілька інших учасників.
РБК-Україна в матеріалі "Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" писало, що "Північний потік-2" не можуть добудувати, а причиною цього можуть стати санкції. Експерти вважають, що протягом 3-5 років до цього проекту не повернуться, а чи повернуться після стількох років - це вже велике питання.