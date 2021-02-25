Зеленський знову скликав засідання РНБО
Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. Воно пройде в п'ятницю, 26 лютого.
Про це РБК-Україна повідомили два інформованих джерела.
"Так. Завтра буде засідання", - сказав один з них.
Другий співрозмовник підтвердив орієнтовний час - 17:30.
Порядок денний засідання на даний момент тримається в таємниці.
Оновлено.
Пізніше в Офісі президента офіційно підтвердили скликання засідання РНБО на 26 лютого.
"Президент Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки і оборони України у зв’язку з необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки", - заявив Офіс президента в Telegram.
Нагадаємо, минулого разу на засіданні РНБО ухвалили рішення про введення санкцій проти нардепа Віктора Медведчука, його дружини та ще низки людей та компаній.
З іншими рішеннями минулого засідання РНБО можна ознайомитися на РБК-Україна.
Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що наступні рішення РНБО будуть стосуватися офшорних рахунків чиновників та державних надр.