Шарія оголосили в розшук

Сьогодні блогер Анатолій Шарій не з‘явився в СБУ для участі у допиті у якості підозрюваного. Його оголошено у державний розшук.

Про це повідомили РБК-Україна в Службі безпеки України.

"Його (Шарія, - ред.) оголошено у державний розшук", - уточнили в спецслужбі.

Рибіну також вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде скеровано до суду.

Слідчі СБУ ознайомили адвоката Анатолія Шарія Валентина Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному.

Раніше джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що Шарія можуть оголосити в розшук, якщо він не з'явиться на допит. При цьому про підготовку його можливої ​​екстрадиції з Іспанії інформації поки немає.

Нагадаємо, 16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру в державній зраді. Також його підозрюють в порушенні рівноправності громадян за різними ознаками.

Анатолій Шарій - відеоблогер, якого підозрюють в пропагандистській діяльності на користь Російської Федерації. Він неодноразово з'являвся в ефірах російських телеканалів, де негативно висловлювався про українську владу.