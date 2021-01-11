Конфлікт в Нагірному Карабасі досі не врегульовано, - Пашинян

Військовий конфлікт в Нагірному Карабасі між Вірменією і Азербайджаном досі не врегульовано. Залишається вирішити ще декілька важливих питань.

Про це на спільному з лідерами Росії та Азербайджану брифінгу у Москві заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Зокрема, він подякував президенту Росії Володимиру Путіну за внесок у врегулювання конфлікту.

"На жаль, цей конфлікт досі не врегульовано. Звичайно, нам вдалося забезпечити режим припинення вогню, але ще залишається дуже багато питань, які повинні вирішуватися. Одне з цих питань - статус Нагірного Карабаху. І Вірменія готова продовжувати переговори в рамках мінської групи ОБСЄ", - зазначив Пашинян.

Він додав, що на сьогоднішній зустрічі не вдалося домовитися про подальші обміни військовополоненими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери Росії, Вірменії та Азербайджану домовилися про спільний розвиток Нагірного Карабаху.

До цього Вірменія підтвердила 3 330 загиблих військовослужбовців в Нагірному Карабасі.