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Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії

Новость на русском → Єреван, Четвер 25 лютого 2021 10:37
Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії Фото: Нікол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: Анастасія Рокитна

Вірменська армія зажадала відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Він заявив про спробу військового перевороту у Вірменії.

Про це повідомляє агенство Newsarmenia.

Як повідомляється, Генеральний штаб ЗС Вірменії зажадав відставки уряду і прем'єр-міністра Пашиняна.

"Вважаю заяву Генштабу спробою військового перевороту. Я запрошую всіх наших прихильників на площу Республіки прямо зараз. Я звернуся до громадськості в прямому ефірі в найближчому майбутньому", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, на цьому тижні в Єревані (Вірменія) поновилися акції протесту біля однієї з урядових будівель, на яких демонстранти вимагали відставки вірменського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Зазначимо, протести проти Пашиняна почалися після поразки в конфлікті з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану і Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.

Раніше повідомлялося, що лідери Росії, Вірменії та Азербайджану домовилися про спільний розвиток Нагірного Карабаху.

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Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії
Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії
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