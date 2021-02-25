Спецоперація в Києві: біля офісу ОПЗЖ пройшли обшуки через стрілянину в центрі міста

Правоохоронці провели обшуки біля офісу політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Там сьогодні знайшли мікроавтобус, на якому втекли учасники стрілянини поблизу забудови в Голосіївському районі Києва.

Про це РБК-Україна розповіли в Службі безпеки України.

В СБУ зазначили, що не мають відношення до проведення обшуків біля центрального офісу ОПЗЖ.

Як розповіли у спецслужбі, сьогодні поблизу будівельного майданчика по вулиці Казимира Малевича стався конфлікт під час акції протесту проти забудови, яку проводили представники кількох громадських рухів та організацій.

До протестувальників під'їхав мікроавтобус, в якому знаходились особи з травматичною та гладкоствольною зброєю. Зловмисники здійснили серію пострілів у протестувальників, травмувавши декількох з них.

"Згодом працівники поліції знайшли схожий автомобіль біля офісу партії ОПЗЖ. Це і стало причиною проведення невідкладних слідчих дій - тобто, вони жодним чином не пов’язані з політичною діяльністю зазначеної партії", - додали в СБУ.

Про обшуки РБК-Україна розповіло і джерело в поліції Києва. За словами співрозмовника агентства, зараз правоохоронці з'ясовують, чи був виявлений біля офісу ОПЗЖ мікроавтобус на місці стрілянини.