Справа ПриватБанку і "червона зона" карантину на Прикарпатті: новини за 22 лютого

В "Борисполі" посадили літак з фігурантом справи "Приватбанку", в Івано-Франківській області ввели "червону зону" карантину, Євросоюз і США домовилися разом протистояти Росії і Китаю. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 22 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

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Справа ПриватБанку: в "Борисполі" посадили літак

22 лютого, українські правоохоронні органи провели спецоперацію у справі "ПриватБанку". Зокрема, в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" посадили літак, на якому летів один з колишніх топ-менеджерів. Йому інкримінують привласнення і розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Один зі співрозмовників РБК-Україна розповів, що на борту знаходиться колишній перший заступник голови правління банку Володимир Яценко.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що фігурант летів чартерним рейсом до Австрії. Він намагався втекти після того, як йому "злили" інформацію про підозру. Як повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, фігурант летів чартерним рейсом до Австрії. Він намагався втекти після того, як йому "злили" інформацію про підозру.

Зеленський впевнений в отриманні траншу МВФ у 2021: "якщо ні, у нас завжди є "План Б"

Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) до кінця 2021 року. На випадок проблем із цим, у держави є "план Б". Про це президент України Володимир Зеленський розповів на форумі "Україна 30".

Нагадаємо місія МВФ працювала в період з 21 по 23 грудня 2020 року і з 11 січня по 12 лютого 2021 року. У результаті сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by, що призвело б до виділення чергового траншу.

Шарій не з'явився на допит. СБУ заявляє, що він ховається від слідства

Блогер Анатолій Шарій не з'явився на допит до Служби безпеки України. Це розцінюється як переховування від слідства. Про це повідомляє СБУ.

Минулого тижня Шарію оголосили про підозру за двома статтями - державна зрада та дискримінація громадян.

Україна в березні проіндексує пенсії: на скільки підвищать виплати

Кабінет міністрів України прийняв постанову про індексацію пенсії в березні 2021 року. Підвищені виплати будуть отримувати близько 8 млн українців.

Повідомляється, що з 1 березня буде проведена індексація пенсій на 11%. У середньому пенсії підвищаться на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 гривень.

"Північний потік-2": Україна і Польща звернулись до Байдена

Голови Міністерств закордонних справ України та Польщі звернулись до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". "Ми закликаємо президента США Джо Байдена використовувати всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проекту", - заявили дипломати.

У заяві говориться, що Захід "не може дозволити собі відступити перед обличчям шантажу, який суперечить всьому, за що ми виступаємо".

Уруського помітили на одному фото з Кадировим. Шмигаль зажадав пояснень

Віце-прем'єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського зафіксували на одному фото з головою Чечні Рамзаном Кадировим. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зажадав від Уруського надати термінові пояснення.

Нна своїй сторінці у Facebook Уруський пояснив, що виявився поруч з Кадировим згідно з протоколом держави-організатора. Фото було зроблено під час церемонії відкриття військово-технічної виставки IDEX 2021 в Абу-Дабі.

Євросоюз та США домовилися разом протистояти Росії та Китаю

Міністри закордонних справ Євросоюзу сьогодні домовилися з держсекретарем США про координацію зусиль для протидії Росії та Китаю. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів, що це була "насичена розмова".

"Демократія сьогодні перебуває під ударом, тому США і Євросоюз повинні довести всьому світові, що це найкраща система. Ми повинні гарантувати, що США і ЄС забезпечать собі світове лідерство в боротьбі з пандемією, економічному відновленні, поширенні у світі демократії та прав людини", - наголосив Боррель.

Вперше в історії. NASA показало відео з Марсу

Марсохід Perseverance відправив NASA перше відео посадки. Його зробили камери на нижній стороні Perseverance до того, як він приземлився 18 лютого.

У NASA повідомили, що марсохід вже передав понад 30 гігабайтів інформації.

Синоптики розповіли, які області знову накриє лютими морозами

Погода в Україні принесе чергову порцію морозів у найближчі три дні. Але похолодання до -20 градусів торкнеться не всіх областей. Синоптики розповіли, жителям яких регіонів все ще рано ховати пуховики в шафу.

Прогнозом на найближчі дні поділилися синоптик Наталка Діденко і Український гідрометцентр.