Діють на випередження: Суми можуть посилити контроль на в'їзді
Міський голова Сум Олександр Лисенко заявив про можливість посилення контролю на в'їзді в місто, через загострення ситуації з COVID-19 на заході України. Він пояснив, шо ситуація в західних областях змушує Суми вживати заходи на випередження.
Мер Сум наголосив на необхідності суворого дотримання вимог карантину та посилення проведення перевірок в місті.
"Олександр Лисенко повідомив, що, можливо, буде посилено контроль за в’їздом до міста, та наголосив на соціальній відповідальності сумчан", - розповіли у міськраді.
Нагадаємо, в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях спостерігається загострення ситуації з коронавірусом. Найгірша ситуація на Прикарпатті, де через переповненість лікарень довелося просто неба розгортати мобільний COVID-госпіталь.
Нагадаємо, відсьогодні в Івано-Франківській області діють обмеження "червоної" зони карантину.
Крім того, в Офісі президента прогнозують, що спалах коронавірусу на заході почне поширюватися й на інші області, тому місцева влада готується до погіршення ситуації.