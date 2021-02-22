У Зеленського відреагували на скандальне фото Уруського з Кадировим

В Офісі президента України відреагували на скандальне фото віце-прем'єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського з головою Чечні Рамзаном Кадировим. Рішення буде приймати Кабінет міністрів України.

Про це заявив на прес-конференції під час форуму "Україна 30" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За словами Тимошенко, видно, що Уруський на фото йде поряд з Кадировим, але невідомо, чи вони зустрічались.

"Я не можу прокоментувати, чи він зустрічався. Це пан Уруський краще прокоментує. Я і бачив пост Пана Шмигаля... Я думаю це буде Кабмін та прем'єр робити висновки. Була чи не була зустріч", - зазначив він.

Сам Уруський на своїй сторінці у Facebook пояснив, що виявився поруч з Кадировим згідно з протоколом держави-організатора. Фото було зроблено під час церемонії відкриття військово-технічної виставки IDEX 2021 в Абу-Дабі.