Зеленський пояснив відмову МВФ надати Україні транш кредиту на 700 млн доларів

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам під час форуму Україна 30.

Як зазначив Зеленський, Україна знаходиться в програмі МВФ, за якою вже отримала 2,1 млрд доларів.

"Ще у нас два транші. Всього в цій програмі три транші: 700 ще мільйонів і ще 700 мільйонів. Зараз повинні вони були надати дату, коли будуть виділений другий транш ще 700 мільйонів. Програма не виконана через деякі речі", - сказав він.

Серед причини невиконання програми Зеленський назвав закон про Вищу раду правосуддя (ВРП). Втім, відповідний законопроект ВРП, а також законопроект про НАБУ вже зареєстровані, зазначив він.

"Є ще декілька економічних законів, які повинні ми зробити. Така домовленість", - сказав президент.