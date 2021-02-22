Вперше в історії. NASA показало відео з Марсу
Марсохід Perseverance відправив NASA перше відео посадки. Його зробили камери на нижній стороні Perseverance до того, як він приземлився 18 лютого.
Про це повідомляє NASA.
"Я відправив зняті мною відеозапису своєї посадки на Марс. Це була справжня подорож!", - йдеться в повідомленні.
Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021
Також у NASA повідомили, що марсохід вже передав понад 30 гігабайтів інформації.
Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і два мікрофони.
Зазначимо, що ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак стародавньої мікробного життя.
Марсохід буде характеризувати геологію планети й клімат на планеті. Це має прокласти шлях для дослідження Червоної планети людьми і стане першою місією по збору і зберіганню марсіанських каменів і реголіту (битих порід і пилу).
Нагадаємо, марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA 18 лютого здійснив успішну посадку на Марс.
Посадка марсохода Perseverance тривала 7 хвилин. Це час у NASA називають "хвилинами жаху".
Після 19 лютого марсохід Perseverance відправив вченим перше кольорове зображення з високим дозволом, який було зроблено після його посадки.