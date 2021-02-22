Чернівецька область закриває школи та скорочує час роботи ресторанів

Чернівецька обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) вирішила посилити карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. Нові обмеження почнуть діяти вже завтра, 23 лютого.

Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація на сторінці у Facebook .

Відзавтра заклади освіти Чернівецької області перейдуть на дистанційну форму навчання, позашкільні гуртки та ігрові зони в торгових центрах також будуть закриті.

Крім того, з вівторка в області заклади харчування зможуть працювати лише до 20:00.

"Ми змушені повернутися до деяких обмежень на два тижні, аби спинити ланцюг поширення COVID-19", - наголосив голова ОДА Сергій Осачук.

У стаціонарах Чернівецької області станом на сьогодні перебуває максимальне число пацієнтів - 1113. Загалом, ліжковий фонд області заповнений майже на 63%.

"Минулого тижня ми збільшили ліжковий фонд на 120 ліжок. Цього тижня заплановано розгорнути ще 500, з них 120 вже додали сьогодні. Ми дбаємо про те, аби кожен пацієнт мав доступ до кисневої дотації. Паралельно з цим формуємо додаткові резерви медиків, які лікуватимуть хворих на коронавірус", - додав Осачук.