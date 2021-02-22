Євросоюз та США домовилися разом протистояти Росії та Китаю
Міністри закордонних справ Євросоюзу сьогодні домовилися з держсекретарем США про координацію зусиль для протидії Росії та Китаю. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів, що це була "насичена розмова".
Про це йшлося на прес-конференції в Брюсселі.
"Це була вкрай насичена розмова. Ми підтвердили свої наміри разом відповідати на зовнішні виклики, включно з протидією Росії та Китаю", - сказав Боррель.
Крім того, ЄС та США домовилися про забезпечення їхнього світового лідерства в боротьбі з пандемією коронавірусу, економічному відновленні та просуванні демократії у світі, яка "сьогодні перебуває під ударом".
"Демократія сьогодні перебуває під ударом, тому США і Євросоюз повинні довести всьому світові, що це найкраща система. Ми повинні гарантувати, що США і ЄС забезпечать собі світове лідерство в боротьбі з пандемією, економічному відновленні, поширенні у світі демократії та прав людини", - наголосив дипломат.
Нагадаємо, до цього Боррель анонсував введення санкцій проти Росії. За його словами, нові обмежувальні заходи ухвалять протягом тижня.
Як писало РБК-Україна, Євросоюз може ввести санкції проти Росії через ситуації з Навальним.