ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Євросоюз та США домовилися разом протистояти Росії та Китаю

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 22 лютого 2021 19:50
Євросоюз та США домовилися разом протистояти Росії та Китаю Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)
Автор: Дмитро Левицький

Міністри закордонних справ Євросоюзу сьогодні домовилися з держсекретарем США про координацію зусиль для протидії Росії та Китаю. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів, що це була "насичена розмова".

Про це йшлося на прес-конференції в Брюсселі.

"Це була вкрай насичена розмова. Ми підтвердили свої наміри разом відповідати на зовнішні виклики, включно з протидією Росії та Китаю", - сказав Боррель.

Крім того, ЄС та США домовилися про забезпечення їхнього світового лідерства в боротьбі з пандемією коронавірусу, економічному відновленні та просуванні демократії у світі, яка "сьогодні перебуває під ударом".

"Демократія сьогодні перебуває під ударом, тому США і Євросоюз повинні довести всьому світові, що це найкраща система. Ми повинні гарантувати, що США і ЄС забезпечать собі світове лідерство в боротьбі з пандемією, економічному відновленні, поширенні у світі демократії та прав людини", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, до цього Боррель анонсував введення санкцій проти Росії. За його словами, нові обмежувальні заходи ухвалять протягом тижня.

Як писало РБК-Україна, Євросоюз може ввести санкції проти Росії через ситуації з Навальним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз Російська Федерація Сполучені Штати Америки Китай
NEWS
Україна в березні проіндексує пенсії: на скільки підвищать виплати
Україна в березні проіндексує пенсії: на скільки підвищать виплати
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ