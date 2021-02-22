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Шарій не з'явився на допит. СБУ заявляє, що він ховається від слідства

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 12:44
Шарій не з'явився на допит. СБУ заявляє, що він ховається від слідства Фото: Анатолій Шарій (facebook com anatolijsharij6)
Автор: РБК-Україна

Блогер Анатолій Шарій не з'явився на допит до Служби безпеки України. Це розцінюється як переховування від слідства.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Повідомляється, що минулого тижня Шарію оголосили про підозру за двома статтями - державна зрада та дискримінація громадян.

"22 лютого Анатолія Шарія було викликано для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, але він не з'явився. Його неявку можна трактувати, як переховування від слідства", - йдеться в повідомленні.

У той же час Шарія та його адвоката Валентина Рибіна запрошують 25 лютого для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що Шарія можуть оголосити в розшук, якщо він не з'явиться на допит. При цьому про підготовку його можливої екстрадиції з Іспанії інформації поки немає.

СБУ відзначала, що Шарія підозрюють в дискредитації української державної політики, а також поширенні фейків про урядові ініціативи та події на Донбасі.

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