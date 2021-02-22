ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Справа ПриватБанку: фігурант хотів втекти до Австрії, був "злив" інформації

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 16:23
Справа ПриватБанку: фігурант хотів втекти до Австрії, був "злив" інформації Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Фігурант справи "ПриватБанку" намагався втекти до Австрії після "зливу" інформації з Офісу генерального прокурора. Цей факт мають намір розслідувати окремо.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"... дізналася про надзвичайну важливу новину - ми з вами вже звикли до того, що іноді чіткі плани правоохоронців "зливаються", що стане темою, я впевнена, окремого розслідування на цей раз", - зазначила вона.

Генпрокурор уточнила, що про підозри знало дуже вузьке коло людей.

"Це не завадило пану, який в той час працював першим заступником голови правління "ПриватБанку", в якийсь дивний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі. Завдяки нашим спільним діям, літак здійснив посадку в "Борисполі". Фініта", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозри у справі ПриватБанку підписано кільком колишнім топ-менеджерам.

Сьогодні НАБУ провело спецоперацію, в ході якої в "Борисполі" посадили чартер з колишнім першим заступником голови правління банку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ПриватБанк подозрение Ірина Венедіктова
NEWS
У Зеленського відреагували на скандальне фото Уруського з Кадировим
У Зеленського відреагували на скандальне фото Уруського з Кадировим
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ