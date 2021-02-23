Дело ПриватБанка и "красная зона" карантина на Прикарпатье: новости за 22 февраля

В "Борисполе" посадили самолет с фигурантом дела "Приватбанка", в Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина, Евросоюз и США договорились вместе противостоять России и Китаю. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 22 февраля, - в материале РБК-Украина

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Дело ПриватБанка: в "Борисполе" посадили самолет

22 февраля, украинские правоохранительные органы провели спецоперацию по делу "ПриватБанка". В частности, в Международном аэропорту "Борисполь" посадили самолет, на котором летел один из бывших его топ-менеджеров. Ему инкриминируют присвоение и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением. Один из собеседников РБК-Украина рассказал, что на борту находится бывший первый зампред правления банка Владимир Яценко.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что фигурант летел чартерным рейсом в Австрию. Он пытался сбежать после того, как ему "слили" информацию о подозрении. По словам Венедиктовой, она подписала подозрения в отношении нескольких человек. При этом имена фигурантов не разглашаются.

Зеленский уверен в получении транша МВФ в 2021: "если нет, у нас всегда есть "План Б"

Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2021 года. На случай проблем с этим, у государства есть "план Б". Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на форуме "Украина 30".

Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

Шарий не явился на допрос. СБУ заявляет, что он скрывается от следствия

Блогер Анатолий Шарий не явился на допрос в Службу безопасности Украины. Это расценивается как сокрытие от следствия. Об этом сообщает СБУ.

На прошлой неделе Шарию объявили о подозрении по двум статьям - государственная измена и дискриминация граждан.

Украина в марте проиндексирует пенсии: на сколько повысят выплаты

Кабинет министров Украины принял постановление об индексации пенсии в марте 2021 года. Повышенные выплаты будут получать около 8 млн украинцев.

Сообщается, что с 1 марта проведут индексацию пенсий на 11%. В среднем пенсии повысятся на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен.

"Северный поток-2": Украина и Польша обратились к Байдену

Главы Министерств иностранных дел Украины и Польши обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода "Северный поток-2". "Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта", - заявили дипломаты.

В заявлении говорится, что Запад "не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем".

Уруского заметили на одном фото с Кадыровым. Шмыгаль потребовал объяснений

Вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского зафиксировали на одном фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал от Уруского предоставить срочные объяснения.

На своей странице в Facebook Уруский объяснил, что оказался рядом с Кадыровым согласно протоколу государства-организатора. Фото было сделано во время церемонии открытия военно-технического выставки IDEX 2021 в Абу-Даби.

Евросоюз и США договорились вместе противостоять России и Китаю

Министры иностранных дел Евросоюза договорились с госсекретарем США о координации усилий для противодействия России и Китаю. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что это был "насыщенный разговор".

"Демократия сегодня находится под ударом, поэтому США и Евросоюз должны доказать всему миру, что это лучшая система. Мы должны гарантировать, что США и ЕС обеспечат себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, экономическом восстановлении, распространении в мире демократии и прав человека", - подчеркнул дипломат, - подчеркнул Боррель.

Впервые в истории. NASA показало видео с Марса

Марсоход Perseverance отправил NASA первое видео посадки. Его сделали камеры на нижней стороне Perseverance до того, как он приземлился 18 февраля.

В NASA сообщили, что марсоход уже передал более 30 гигабайт информации.

Синоптики рассказали, какие области снова накроет лютыми морозами

Погода в Украине принесет очередную порцию морозов в ближайшие три дня. Но похолодание до почти -20 градусов затронет не все области. Синоптики рассказали, жителям каких регионов все еще рано прятать пуховики в шкаф.

Прогнозом на ближайшие дни поделились синоптик Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.