ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Уруського помітили на одному фото з Кадировим. Шмигаль чекає пояснень

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 11:55
Уруського помітили на одному фото з Кадировим. Шмигаль чекає пояснень Фото: Олег Уруський (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Віце-прем'єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського зафіксували на одному фото з президентом Чечні Рамзаном Кадировим. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зажадав від Уруського надати термінові пояснення.

Про це Шмигаль написав у Facebook.

Уруський перебував учора, 21 лютого, на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати.

"Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення", - написав Шмигаль.

Як повідомляв Уруський, в рамках виставки демонструються "новітні технології практично по всіх ключових напрямках розвитку озброєння та військової техніки".

Уруського помітили на одному фото з Кадировим. Шмигаль чекає пояснень

Фото: Олег Уруський був зафіксований на фото поруч з Рамзаном Кадировим на виставці в ОАЕ (facebook.com/dshmyhal)

Відзначимо, в січні у скандал потрапив заступник Уруського Віталій Немилостивий. Він їздив за кермом п'яним, а після того, як його зупинили поліцейські, він поскандалив з правоохоронцями, погрожуючи своєю посадою. В результаті Кабмін ухвалив рішення про звільнення Немилостивого.

Також секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов повідомляв, що президент Володимир Зеленський незадоволений виконанням держзамовлень в оборонному секторі, за який відповідає зокрема міністерство Уруського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Кадиров Денис Шмигаль
NEWS
Нове похолодання йде в Україну: названа дата
Нове похолодання йде в Україну: названа дата
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ