Авіакатастрофа в Індонезії та вибух в Полтавській області: новини за вихідні

В Індонезії розбився Boeing 737-524, в Полтавській області стався потужний вибух поблизу Лубен, президенту США Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 9-10 січня, - в матеріалі РБК-Україна

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Індонезійський літак розбився в морі. На борту перебували 62 людини

В Індонезії розбився Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air. На борту перебували 62 людини, у тому числі 10 дітей.

Пізніше дайверская команда знайшла залишки тіл і літака в Яванському морі. Також повідомлялося, що знайдені "чорні скриньки".

.З'явилися фото і відео з можливого місця авіакатастрофи.

У Полтавській області стався вибух на газопроводі

9 січня в Полтавській області стався потужний вибух поблизу Лубнів. Як з'ясувалося, вибух стався через розгерметизацію на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород.

Оператор газотранспортних систем України не виключає, що пошкодження газопроводу в Полтавській області могло бути наслідком диверсії.

Через вибух частина району була відключена від газу, але наразі газопостачання відновлено.

Україну могли попереджати про підготовку вбивства Шеремета ще при Януковичу

Українських правоохоронців могли попередити про підготовку вбивства журналіста Павла Шеремета ще у 2012 році. Тоді президентом був Віктор Янукович. Про це заявив в інтерв'ю "Новой газете" білоруський офіцер Ігор Макар, який опублікував записи розмов ймовірно голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета та інших людей.

Він зазначив, що передав американським дипломатам весь запис, який у нього був, і всю інформацію з прізвищами.

Трампу можуть оголосити імпічмент

Чинний віце-президент США Майкл Пенс назвав умову оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу. Він вважає можливим використання 25-ї поправки до Конституції Штатів у випадку, якщо поведінка Трампа на займаній посаді "стане ще менш передбачуваною". https://news.rbc.ua/ukr/politics/pens-nazval-uslovie-obyavleniya-impichmenta-1610261400.html

Водночас у компанії Twitter вирішили назавжди заблокувати аккаунт президента США Дональда Трампа. У публікаціях Трампа побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства". Раніше також були заблоковані акаунти Трампа в соціальних мережах Facebook і Instagram.

Вибори в Казахстані: екзит-пол показав перемогу партії Назарбаєва

На парламентських виборах в Казахстані лідирує керівна партія "Нур Отан", яка набрала 71,97%. Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв привітав однопартійців з перемогою.

Вибори в Казахстані ознаменувалися протестами, на яких затримали близько 100 представників незареєстрованої "Демократичної партії Казахстану" і руху "Оян, Казахстан". Людей, що вийшли на протести людей затримували на вулицях і відправляли в автозаки.

Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" Північної Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав Сполучені Штати "найбільшим ворогом". Він вважає, що Вашингтону слід відмовитися від своєї ворожої політики для поліпшення відносин. Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ.

Виступаючи на партійному з'їзді в Пхеньяні, Кім Чен Ин сказав, що політика США щодо Північної Кореї не зміниться незалежно від того, хто займає Білий дім.

Ілон Маск готовий продати все майно заради заселення Марса

Засновник Tesla і Space X Ілон Маск готовий розпродати своє майно заради заселення Марса. Він хоче, щоб людство стало космічною цивілізацією і багатоплантеним видом. Про це повідомляє Business Insider.

"Насправді, у мене практично не буде власності, що має грошову цінність, крім акцій компаній", - пояснив Маск.

На Україну насувається похолодання: коли чекати сильних морозів

Погода в Україні незабаром зміниться в бік похолодання. Так жителі України, які звикли до теплої зими, зіткнутися зі справжніми зимовими морозами.

Новий тиждень притягне холодну повітряну масу арктичного походження. Пік похолодання очікується з 14 по 19 січня. Вночі термометри покажуть від -14 до -20 градусів.