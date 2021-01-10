На протестах у Казахстані затримали майже сотню активістів

На протестах в Казахстані затримали близько 100 представників незареєстрованої "Демократичної партії Казахстану" і руху "Оян, Казахстан". Їх затримали в центрі Алма-Ати.

Про це повідомляє видання vlast.kz.

Відзначається, що учасники протесту зібралися на площі "Астана". Спочатку затримали від 30 до 40 осіб.

Також правоохоронці затримали щонайменше 30 прихильників незареєстрованої Демократичної партії у районі площі Республіки.

Крім того, 70 представників Демпартії і не менше 20 учасників руху "Оян, Казахстан" заблокували на вулиці Сатпаєва, між проспектами Достик і Назарбаєва.

До заблокованих СОБРом учасників руху спробували прорватися два десятки молодих людей. Вони намагалися прорвати оточення, проте в підсумку всіх учасників групи - 21 людину - затримали правоохоронці.

Зазначено, що затримували й тих, хто підходив до палацу "Жастар". Тут протестуючих фактично зібратися не дали.

Як писало РБК-Україна, в Казахстані протестують проти виборів у нижню палату парламенту і місцевих виборів, які проходили 10 січня. Вийшли на протести людей затримували на вулицях і відправляли в автозаки.

Нагадаємо, Казахстан 2 січня скасував смертну кару. Глава держави Касим-Жомарт Токаєв підписав відповідний закон.