Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" Північної Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав Сполучені Штати "найбільшим ворогом". Він вважає, що Вашингтону слід відмовитися від своєї ворожої політики для поліпшення відносин.

Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ.

Виступаючи на партійному з'їзді в Пхеньяні, Кім Чен Ин сказав, що політика США щодо Північної Кореї не зміниться незалежно від того, хто займає Білий дім.

Нагадаємо, під час президентської гонки Байден заявляв, що в разі перемоги на виборах готовий зустрітися з головою Держради КНДР Кім Чен Ином. Він хоче наблизити денуклеаризацію Корейського півострова.

Відзначимо, перший в історії саміт з участю лідерів США та Північної Кореї відбувся 12 червня 2018 року. Вони зустрілися в Сінгапурі і підписали декларацію, за якою КНДР взяла на себе зобов'язання щодо денуклеаризації в обмін на гарантії безпеки з боку США.

Наступна зустріч відбулася у лютому 2019 року у В'єтнамі. У рамках переговорів планувалося розробити кроки для досягнення поставлених цілей, але зустріч завершилася без підписання будь-яких документів.

У червні 2019 року Трамп і Кім Чен Ин провели третю зустріч в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореями. Вони домовилися відновити переговори на робочому рівні, проте наступна зустріч робочих груп в Стокгольмі пройшла безрезультатно.