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У Києві дозволили роботу ковзанок, але є умови

Новость на русском → Київ, Неділя 10 січня 2021 13:39
У Києві дозволили роботу ковзанок, але є умови Фото: ковзанка на Контрактовій площі (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві ввели жорсткі карантинні обмеження. Втім, роботу ковзанок з дотриманням карантинних вимог дозволили.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби в м. Києві.

Новорічні локації у столиці припиняють свою роботу на час локдауну, йдеться в повідомленні. Мова йде про роботу святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових. Будь-які ярмарки і торгівля продуктами (сандвічі, глінтвейн) та непродовольчими товарами зупиняється.

"Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 метрів та не допускати на ігрові майданчики більше 20 осіб", - повідомили про роботу ковзанок.

Нагадаємо, в Україні діє локдаун через коронавірус. Додаткові обмеження введені в ряді сфер з 8 січня до півночі 25 січня. За вчора виявили 5011 нових випадків коронавірусу.

Під час локдауна в Україні можна купити сигарети в кіосках. На кіоски не поширюються обмеження, оскільки вони не приймають відвідувачів.

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