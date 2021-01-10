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Пенс назвав умову оголошення імпічменту Трампу

Новость на русском → Вашингтон, Неділя 10 січня 2021 09:03
Пенс назвав умову оголошення імпічменту Трампу Фото: Дональд Трамп (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Чинний віце-президент США Майкл Пенс назвав умову оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу. Він вважає можливим використання 25-ї поправки до Конституції Штатів.

Про це повідомив телеканал CNN.

В команді віце-президента вважають, що запускати процедуру імпічменту шляхом оголошення недієздатності чинного американського лідера не доведеться. Це може спровокувати виникнення додаткових ризиків для безпеки країни.

Однак, якщо поведінка Трампа на займаній посаді "стане ще менш передбачуваною", Пенсу доведеться вдатися до поправки і прийняти на себе обов'язки глави держави.

Відповідно до 25-ї поправки, віце-президент займає посаду голови держави в разі дострокового припинення повноважень президента, його недієздатності. Ця поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її прийняття в 1967 році.

Нагадаємо, CNN повідомляло, що імпічмент Трампу можуть оголосити наступного тижня.

Зокрема, спікер Конгресу хоче дострокового відходу Трампа. Ненсі Пелосі закликала до дій віце-президента Майка Пенса щодо зміщення Трампа відповідно до 25-ї поправки до Конституції і заявила про готовність розпочати процедуру імпічменту.

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