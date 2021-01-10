Вибори в Казахстані: екзит-пол показав перемогу партії Назарбаєва

На парламентських виборах в Казахстані лідирує керівна партія "Нур Отан", яка набрала 71,97%. Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв привітав однопартійців з перемогою.

Про це повідомляє Zakon.kz з посиланням на дані екзит-полу, який провів дослідний інститут "Громадська думка".

Протягом дня було проведено чотири хвилі опитувань. Було опитано 244 тисячі виборця. У проведенні опитування було залучено понад 600 інтерв'юерів, розповіла директор інституту Айнур Мажитова.

За результатами дослідження, друге місце на виборах зайняла Демократична партія "Ак Жол" (10,18% голосів).

Третє - "Народна партія Казахстану" з 9,03% голосів. Народно-демократична патріотична партія "Ауил" (5,75%) і партія "Адал" (3,07%), не долають бар'єр в 7%.

Як повідомляло РБК-Україна, в Казахстані протестують проти виборів в нижню палату парламенту і місцевих виборів, які проходили 10 січня. Людей, що вийшли на протести людей затримували на вулицях і відправляли в автозаки.

На протестах затримали близько 100 представників незареєстрованої "Демократичної партії Казахстану" і руху "Оян, Казахстан".

Нагадаємо, Казахстан 2 січня скасував смертну кару. Глава держави Касим-Жомарт Токаєв підписав відповідний закон.