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Індонезійський літак розбився в море. Влада підтвердила авіакатастрофу

Новость на русском → Джакарта, Субота 09 січня 2021 14:21
Індонезійський літак розбився в море. Влада підтвердила авіакатастрофу Фото: літак Sriwijaya Air розбився в море (wikipedia.org by Airplaneguy11)
Автор: РБК-Україна

Інформацію про авіакатастрофу в Індонезії підтверджено офіційно. Літак розбився в Яванському морі біля острова Мале.

Про це заявив міністр транспорту Індонезії Буді Карья Сумаді, передає місцевий портал detik.

"Так, це сталося недалеко від острова Мале", - відповів міністр на питання, чи підтверджується авіакатастрофа.

Він також підкреслив, що представники влади найближчим часом виступлять з прес-конференцією, на якій повідомлять деталі трагедії.

За уточненою інформацією, на борту перебували 59 пасажирів і членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися фото і відео з місця ймовірної авіакатастрофи в Індонезії. Повідомлялося, що місцеві рибалки знайшли уламки літака, а також речі пасажирів.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, посольство вже перевіряє, чи були українські громадяни на борту цього літака.

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