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У Полтавській області стався вибух на газопроводі

Новость на русском → Лубни, Субота 09 січня 2021 16:52
У Полтавській області стався вибух на газопроводі Фото: вибух на газопроводі в Лубнах (facebook.com/Kharkov.City)
Автор: Лера Полищук, Дмитро Левицький

У Полтавській області стався вибух на газопроводі. На місце події виїхали рятувальники і поліція.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Національної поліції Полтавській області Роман Гришин.

За його словами, поки що інформації про постраждалих немає. Причини вибуху встановлюються.

Як повідомили в прес-службі компанії "Лубнигаз", стався вибух на ділянці, поблизу села Калайдинці.

За попередньою інформацією, інцидент стався на газорозподільній станції. Підприємство вивело всі свої аварійні служби на чергування.

Масштабний вибух на Трасі Київ-Харків поблизу Полтави

Просто зараз масштабний вибух на Трасі Київ-Харків поблизу Полтави UPD: в місті Лубни Полтавської області, прогримів потужний вибух. Попередньо, вибухнула газова заправка або газопровід.

Posted by Київ Інформ on Saturday, January 9, 2021

Нагадаємо, 8 січня в Миколаївській області сталася пожежа на нафтобазі біля станції Гороховка Вітовського району. На території бази сталося загоряння місткості з бітумом 50 метрів кубічних.

Крім того, 3 січня у селі Черниевка Хмельницькій області сталася пожежа на території жіночого монастиря Святого Благовірного Великого Князя Олександра Невського. Горіла допоміжна господарська споруда на площі близько 100 квадратних метрів.

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