Фото: вибух на газопроводі в Лубнах (facebook.com/Kharkov.City)

У Полтавській області стався вибух на газопроводі. На місце події виїхали рятувальники і поліція.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Національної поліції Полтавській області Роман Гришин.

За його словами, поки що інформації про постраждалих немає. Причини вибуху встановлюються.

Як повідомили в прес-службі компанії "Лубнигаз", стався вибух на ділянці, поблизу села Калайдинці.

За попередньою інформацією, інцидент стався на газорозподільній станції. Підприємство вивело всі свої аварійні служби на чергування.

Масштабний вибух на Трасі Київ-Харків поблизу Полтави Просто зараз масштабний вибух на Трасі Київ-Харків поблизу Полтави UPD: в місті Лубни Полтавської області, прогримів потужний вибух. Попередньо, вибухнула газова заправка або газопровід. Posted by Київ Інформ on Saturday, January 9, 2021

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