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Знайдено "чорні скриньки" індонезійського літака, який розбився

Новость на русском → Джакарта, Неділя 10 січня 2021 12:10
Знайдено "чорні скриньки" індонезійського літака, який розбився Фото: Boeing Sriwijaya Air (flickr.com/zone49photography)
Автор: Анастасия Рокитна

Пошукова група встановила місцезнаходження двох "чорних скриньок" індонезійського літака Boeing 737-524, який розбився. В результаті авіакатастрофи загинули 62 людини.

Про це повідомив керівник пошуково-рятувального агентства країни Багус Пурухіто, передає AFP.

"Ми визначили їх розташування за сигналами, що походить від двох самописців", - сказав він на прес-конференції.

Нагадаємо, в Індонезії розбився Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air. На борту були 62 людини, у тому числі 10 дітей.

Зазначимо, в Індонезії знайшли залишки тіл і літака Boeing 737-524, який розбився незабаром після зльоту з Джакарти. Їх знайшла дайверська команда в Яванському морі на глибині 23 метрів.

Раніше повідомлялося, що літак індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air не подавав сигналу тривоги.

РБК-Україна писало, що в мережі вже з'явилися фото і відео з можливого місця авіакатастрофи. Місцеві ЗМІ повідомили, що рибалки виявили в морі уламки літака після того, як почули вибух.

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