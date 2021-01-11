Авиакатастрофа в Индонезии и взрыв в Полтавской области: новости за выходные

В Индонезии разбился Boeing 737-524, в Полтавской области произошел мощный взрыв вблизи Лубен, президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент. Подробнее о том, что произошло на выходных, 9-10 января, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Индонезийский самолет разбился в море. На борту было 62 человека

В Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. На борту находились 62 человека, в том числе 10 детей.

Позже дайверская команда нашла остатки тел и самолета в Яванском море. Также сообщалось, что найдены "черные ящики".

Появились фото и видео с возможного места авиакатастрофы.

В Полтавской области произошел взрыв на газопроводе

9 января в Полтавской области произошел мощный взрыв вблизи Лубен. Как выяснилось, взрыв произошел из-за разгерметизации на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород.

Оператор газотранспортных систем Украины не исключает, что повреждение газопровода могло быть следствием диверсии.

Из-за взрыва часть района была отключена от газа, однако газоснабжение уже восстановлено.

Украину могли предупреждать о подготовке убийства Шеремета еще при Януковиче

Украинских правоохранителей могли предупредить о подготовке убийства журналиста Павла Шеремета еще в 2012 году. Тогда президентом Украины был Виктор Янукович. Об этом заявил в интервью "Новой газете" белорусский офицер Игорь Макар, который опубликовал записи разговоров вероятно главы КГБ Беларуси о планировании убийства Павла Шеремета и других людей.

Он отметил, что передал американским дипломатам всю запись, которая у него была, и всю информацию с фамилиями.

Трампу могут объявить импичмент

Действующий вице-президент США Майкл Пенс назвал условие объявления импичмента президенту Дональду Трампу. Он считает возможным использование 25-й поправки к Конституции Штатов в случае, если поведение Трампа на занимаемой должности "станет еще менее предсказуемым".

В то же время в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию". Ранее также были заблокированы аккаунты Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram.

Выборы в Казахстане: экзит-пол показал победу партии Назарбаева

На парламентских выборах в Казахстане лидирует правящая партия "Нур Отан", набравшая 71,97%. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил однопартийцев с победой.

Выборы в Казахстане ознаменовались протестами, на которых задержали порядка 100 представителей незарегистрированной "Демократической партии Казахстана" и движения "Оян, Казахстан". Вышедших на протесты людей задерживали на улицах и отправляли в автозаки.

Ким Чен Ын назвал США "самым большим врагом" Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал Соединенные Штаты "самым большим врагом". Он считает, что Вашингтону следует отказаться от своей враждебной политики для улучшения отношений. Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

Выступая на партийном съезде в Пхеньяне, Ким Чен Ын сказал, что политика США в отношении Северной Кореи не изменится независимо от того, кто занимает Белый дом.

Илон Маск готов продать все имущество ради заселения Марса

Основатель Tesla и Space X Илон Маск готов распродать свое имущество ради заселения Марса. Он хочет, чтобы человечество стало космической цивилизацией и многопланетным видом. Об этом сообщает Business Insider.

"На самом деле, у меня практически не будет собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний", - пояснил Маск..

На Украину надвигается похолодание: когда ждать сильных морозов

Погода в Украине в скором времени изменится в сторону похолодания. Так жители Украины, которые привыкли к теплой зиме, столкнуться с настоящими зимними морозами.

Новая неделя притянет холодную воздушную массу арктического происхождения. Пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. В ночное время градусники покажут от -14 до -20 градусов.