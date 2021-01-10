Вибух в Лубнах: газопостачання відновлено

Відновлено газопостачання у Полтавській області після вибуху у Лубнах. У 17 населених пунктах знову є газ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Наразі проводять оповіщення населення в зв'язку з відновленням газопостачання у населених пунктах, яке було припинено унаслідок відключення ГРС "Вишневе".

Рятувальники просять мешканців будинків знаходитися вдома та слідкувати за своїми газовими приладами.

Нагадаємо, вчора в Полтавській області стався потужний вибух поблизу Лубнів. Як з'ясувалося, вибух стався через розгерметизацію на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород.

Як писало РБК-Україна, Оператор газотранспортних систем України не виключає, що пошкодження газопроводу в Полтавській області могло бути наслідком диверсії.

Зазначимо, вибух на газопроводі під Лубнами стався через розгерметизацію. Інформацію про пошкодження газопроводу передали поліції та СБУ.

Крім того, в компанії "Лубнигаз" попереджали про можливі екстрені відключення населених пунктів від газу через аварію на газопроводі.