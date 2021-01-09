З'явилися фото і відео з місця можливої авіакатастрофи в Індонезії

Після повідомлень про те, в Індонезії з радарів зник пасажирський літак, в мережі з'явилися фото з місця можливої авіакатастрофи. Повідомляється, що жителі островів в районі передбачуваного краху могли знайти уламки.

Про це повідомляє CNN Indonesia.

Повідомляється, що сьогодні в районі островів, біля яких міг розбитися Boeing, знайшли уламки, а також частини тіл. Все це виявили місцеві рибалки. Вони вийшли в море на пошуки після того, як почули вибух.

Відзначимо, дані про кількість пасажирів і членів екіпажу на борту розходяться. Деякі ЗМІ називають цифру 56 осіб, інші - 62.

Фото: імовірні уламки літака (kontan.co.id)

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