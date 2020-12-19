Замглавы ОП объявили подозрение, а Украина обновила перечень стран "красной зоны": новости за 18 декабря

Замглавы Офиса президента Олегу Татарову объявили подозрение в причастности к коррупции, министр иностранных дел России Сергей Лавров заяви о готовности к диалогу со своим украинским коллегой, Украина обновила перечень стран "красной зоны". Подробнее о том, что произошло в пятницу, 18 декабря - в материале РБК-Украина

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Лавров заявил о готовности к разговору с Кулебой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что готов к диалогу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Он также объяснил, почему проигнорировал предложение украинского МИД обсудить обострение на Донбассе. По словам Лаврова, в сентябре, когда МИД предлагал обсудить Донбасс, он находился с визитом в Сирии. В то же время он снова предложил Украине обсуждать вопрос урегулирования на Донбассе с пророссийскими боевиками.

"Киеву нужно выходить на прямую связь с Донбассом, а не пытаться политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа", - заявил глава МИД РФ.

Татарову объявили подозрение в причастности к коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило замглавы Офиса президента Олегу Татарову подозрение в причастности к коррупции. По данным следствия, он может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды.

Следствие считает, что Татаров на должности топ-чиновника строительной компании "УкрБуд" мог быть причастен к предоставлению взятки за выдачу недостоверного заключения судебного эксперта по делу об афере с квартирами для военных Национальной гвардии.

Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму, - Таран

Российская Федерация готовится к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму. Такие действия со стороны РФ несут опасность для Европы и всего мира. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что соответствующая информация о подготовке размещения ядерного оружия в Крыму находится в распоряжении Минобороны.

Украина и Турция провели первое заседание "квадриги": о чем говорили

В пятницу, 18 декабря, в Киеве состоялось первое заседание министров Украины и Турции в формате "Квадрига". На заседании присутствовали министры иностранных дел и министры обороны двух стран. В ходе встречи Турция подтвердила поддержку Украины в процессе реформ и евроатлантической интеграции, в частности поддерживает вступление в ЕС и НАТО. Турция также продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее встречу с турецкими министрами провел президент Владимир Зеленский. Обсуждали рамочное военное соглашение между Турцией и Украиной.

Рада назначила Лапутину главой Минветеранов

Верховная рада Украины назначила министра по вопросам ветеранов. Ведомство возглавила Юлия Лапутина.

В сентябре-декабре 2014 года Лапутина была командиром оперативной группы Службы безопасности Украины в АТО и выполняла задачи по задержанию боевиков. В том же году назначена замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. На данной должности она работала до настоящего времени.

В марте этого года Лапутина получила от президента Владимира Зеленского звание генерал-майора. Она стала третьей женщиной-генералом в истории независимой Украины.

По делу АН26 объявили подозрение Командующему Воздушных сил

В Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали, что по делу авиакатастрофы АН26 сегодня объявили подозрения. Следствие считает, что установило еще не всех причастных. Об этом сказал на брифинге начальник отдела ГБР Вадим Приймачок.

Более того, ГБР сообщило о подозрении Командующему Воздушных сил Сергею Дроздову в халатности по делу о катастрофе самолета.

По гибели военного на Донбассе обнародовали версию РФ: Арестович извинился

Украинская сторона при сообщении о гибели военного на Донбассе, тело которого вчера передали боевики, обнародовала российскую версию. Это стало результатом технической ошибки. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, у него было несколько текстов: версия, которую описывала российская сторона, и версия, которую хотел официально обнародовать. В итоге в Telegram было опубликовано не то сообщение.

В КГБ Беларуси заявили о подготовке к "горячей войне"

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил о "сценарии цветной революции" в стране. Белорусская власть готовится к "горячей войне". Об этом сообщает "Наша Нива", ссылаясь на его выступление перед работниками предприятия "Гродно-Азот" 17 декабря.

По словам Тертеля, страна оказалась на "разломе" в геополитической борьбе, а власти Беларуси готовятся к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными мерами.

В Боснии открыли дело из-за украинской иконы, которую подарили Лаврову

Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело после того, как глава президиума страны Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову золотую икону. Выяснилось, что эта икона была вывезена из украинского Луганска.

Сообщается, что в прокуратуру обратилась министр иностранных дел Бисера Туркович после того, как получила ноту из посольства Украины. На данный момент проводятся проверки.

В Одесском облсовете снова подрались депутаты: били стекла и штурмовали зал (видео)

В Одесском областном совете депутаты снова устроили драку - народные избранники во время второй сессии блокировали трибуну, били стекла, скандалили и выясняли отношения кулаками.Конфликт во время заседания облсовета вспыхнул еще утром 18 декабря, и депутаты длительное время не могли начать работу.

Одесские политики поочередно блокировали трибуну, из-за чего часто объявляли перерывы и голосовали поднятием рук.

Новые ограничения с 19 декабря: что будет работать

С субботы, 19 декабря перечень карантинных ограничений в некоторых сферах изменится. Кабмин установил новые запреты в отношении проведения массовых мероприятий и развлечений, а также внес изменения в график работы заведений общепита. Подробно о том, что будет разрешено после усиления карантина - в материале РБК-Украина.