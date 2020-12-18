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Украина расширила список стран "красной зоны"

Новина українською → Киев, Пятница 18 декабря 2020 16:12
Украина расширила список стран "красной зоны" Фото: девушка в аэропорту (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 18 декабря, Украина в очередной раз обновила перечень стран "красной зоны". По сравнению с прошлой неделей, его пополнили восемь стран.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В список стран "красной зоны" вошли Дания, Словакия, Турция, Армения, Латвия, Эстония, Италия и Босния и Герцеговина.

Отметим, в "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

По возвращению из этих стран в Украину необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

Напомним, вчера Евросоюз обновил список стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию ЕС. Украина в этот список не попала.

Кроме того, Грузия продлила ограничения на регулярное международное авиасообщение до 31 января следующего года.

Добавим, что Швеция продлила ограничение на въезд для граждан не из государств ЕС до 31 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что испанский остров Тенерифе закрывает границу для туристов с 18 декабря. Там вводится комендантский час.

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