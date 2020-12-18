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В Боснии открыли дело из-за украинской иконы, которую подарили Лаврову

Новина українською → Сараево, Пятница 18 декабря 2020 17:42
В Боснии открыли дело из-за украинской иконы, которую подарили Лаврову Фото: Милорад Додик подарил украинскую икону Сергею Лаврову (medija centar Beograd)
Автор: РБК-Украина

Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело после того, как глава президиума страны Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову золотую икону. Выяснилось, что эта икона была вывезена из украинского Луганска.

Об этом пишет местный сайт avaz.ba.

Сообщается, что в прокуратуру обратилась министр иностранных дел Бисера Туркович после того, как получила ноту из посольства Украины. На данный момент проводятся проверки.

Издание пишет, что МИД Боснии и Герцеговины разослал запросы правоохранительным органам для расследования всех утверждений, о которых говорит украинская сторона.

На сегодня есть подозрения того, что икону вывезли из оккупированного Луганска, который с 2014 года находится под российским контролем.

Напомним, ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что Сараево требуют разъяснений, как икона оказалась в этой стране и какие обстоятельства побудили подарить ее российскому министру.

Позолоченной иконе около 300 лет, ее вывезли из Луганска, а на печати указана, что это собственность УССР.

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