ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада назначила Лапутину главой Минветеранов

Новина українською → Украина, Пятница 18 декабря 2020 12:01
Рада назначила Лапутину главой Минветеранов Фото: Юлия Лапутина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада Украины назначила министра по вопросам ветеранов. Ведомство возглавила Юлия Лапутина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание трансляции парламента.

"За" проголосовали 248 парламентариев.

После голосования она приняла присягу министра.

В сентябре-декабре 2014 года Лапутина была командиром оперативной группы Службы безопасности Украины в АТО и выполняла задачи по задержанию боевиков.

В том же году назначена замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. На данной должности она работала до настоящего времени.

В марте этого года Лапутина получила от президента Владимира Зеленского звание генерал-майора. Она стала третьей женщиной-генералом в истории независимой Украины.

Ранее стало известно, что профильный парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагал своего кандидата на пост министра ветеранов - Александра Порхуна.

Напомним, Рада уволила министра ветеранов Сергея Бессараба. За это проголосовал 251 нардеп.

В профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов отметили, что одной из причин отставки Бессараба стала болезнь.

Народные депутаты выразили недовольство отсутствием министра на заседании и тем, что он не предоставил отчет по результатам проделанной работы.

Как писало РБК-Украина, во время обсуждения на фракции у депутатов было меньше всего вопросов именно к кандидатуре Лапутиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины назначение Верховная Рада
NEWS
Украинская делегация поедет в Страсбург на январскую сессию ПАСЕ
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Украинская делегация поедет в Страсбург на январскую сессию ПАСЕ
DAILY
Конфликт в Приднестровье: как Украина может помочь Молдове в противостоянии с РФ
Милан Лелич, Марианна Присяжнюк Конфликт в Приднестровье: как Украина может помочь Молдове в противостоянии с РФ