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Зеленский встретился с турецкими министрами: обсудили военное соглашение

Новина українською → Киев, Пятница 18 декабря 2020 15:50
Зеленский встретился с турецкими министрами: обсудили военное соглашение Фото: встреча делегаций Турции и Украины (president.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией из Турции. Ее возглавляли министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и глава Минобороны Хулуси Акар.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В рамках встречи стороны обсуждали, среди прочего, практические вопросы в рамках оборонного и военно-технического сотрудничества и Рамкового военного соглашения, подписанного странами 16 октября 2020 года.

Также Зеленский поблагодарил турецких министров за неизменную позицию касательно оккупации Крыма и планы участия в Крымской платформе.

Кроме этого, президент Украины передал приглашение приехать в Киев президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Напомним, еще во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, Чавошаглу заявил о готовности продолжать укреплять отношения с Украиной, особенно в области военной кооперации и оборонной промышленности.

Также осенью этого года состоялась встреча президентов Украины и Турции. По итогам встречи глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Турция готова присоединиться к Крымской платформе.

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