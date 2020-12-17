Боевики передали Украине тело бойца, который перешел на сторону противника
Пророссийские боевики на Донбассе передали украинской стороне тело погибшего бойца Вооруженных сил. По предварительной информации, он самовольно перешел на сторону противника.
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
Сообщается, что благодаря гуманитарной подгруппе в ТКГ украинской стороне передали тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ. По предварительным данным, он 14 декабря в состоянии опьянения самовольно и без оружия перешел на сторону противника. Также сообщается, что он умер от алкогольной или наркотической интоксикации.
"Спасибо международным посредникам и группе "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего. Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким умершего", - говорится в сообщении.
Отметим, за последнюю неделю украинская сторона не сообщала об исчезновении военного на Донбассе.
Напомним, ранее в ТКГ заявили, что обмен пленными на Донбассе заблокирован, поскольку боевики требуют процессуальной очистки переданных ОРДЛО в прошлом году.
Ожидается, что на следующей неделе боевики могут разблокировать КПВВ "Счастье", поскольку Украина выполнила все технические требования.