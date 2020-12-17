ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики передали Украине тело бойца, который перешел на сторону противника

Новина українською → Донбасс, Четверг 17 декабря 2020 16:24
Боевики передали Украине тело бойца, который перешел на сторону противника Фото: эвакуация тела бойца ВСУ (t.me/UkrdelegationTCG)
Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики на Донбассе передали украинской стороне тело погибшего бойца Вооруженных сил. По предварительной информации, он самовольно перешел на сторону противника.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Сообщается, что благодаря гуманитарной подгруппе в ТКГ украинской стороне передали тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ. По предварительным данным, он 14 декабря в состоянии опьянения самовольно и без оружия перешел на сторону противника. Также сообщается, что он умер от алкогольной или наркотической интоксикации.

"Спасибо международным посредникам и группе "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего. Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким умершего", - говорится в сообщении.

Отметим, за последнюю неделю украинская сторона не сообщала об исчезновении военного на Донбассе.

Напомним, ранее в ТКГ заявили, что обмен пленными на Донбассе заблокирован, поскольку боевики требуют процессуальной очистки переданных ОРДЛО в прошлом году.

Ожидается, что на следующей неделе боевики могут разблокировать КПВВ "Счастье", поскольку Украина выполнила все технические требования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Донбасс военные гибель
NEWS
Сейчас мир все еще в разгаре пандемии, - ВОЗ
Сергей Щербина, Владислав Красинский, Анастасия Рокитна Сейчас мир все еще в разгаре пандемии, - ВОЗ
DAILY
Глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге: В одних лишь больницах не победили ни одну пандемию
Сергей Щербина, Владислав Красинский Глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге: В одних лишь больницах не победили ни одну пандемию