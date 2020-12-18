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Лавров заявил о готовности к разговору с Кулебой

Новина українською → Киев, Пятница 18 декабря 2020 19:29
Лавров заявил о готовности к разговору с Кулебой Фото: Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что готов к диалогу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Он также объяснил, почему проигнорировал предложение украинского МИД обсудить обострение на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

По словам Лаврова, в сентябре, когда МИД предлагал обсудить Донбасс, он находился с визитом в Сирии. В то же время он снова предложил Украине обсуждать вопрос урегулирования на Донбассе с пророссийскими боевиками.

"Киеву нужно выходить на прямую связь с Донбассом, а не пытаться политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа", - заявил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что готов к серьезному разговору с Кулебой, но только для того, чтобы обсудить вопрос выполнения Украиной минских соглашений и договоренностей "нормандской четверки" или вопросы двусторонних отношений.

Напомним, вчера Кулеба заявил, что Лавров отказывается идти на контакт в любом формате. Кулеба добавил, что ему обидно из-за отсутствия коммуникации между министерствами иностранных дел двух стран.

Как писало РБК-Украина, после обострения ситуации на Донбассе в сентябре этого года Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым, но тот его проигнорировал. Провести беседу с Лавровым Кулебе поручал президент Украины.

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Лавров заявил о готовности к разговору с Кулебой
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