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Украина и Турция провели первое заседание "квадриги": о чем говорили

Новина українською → Киев, Пятница 18 декабря 2020 20:42
Украина и Турция провели первое заседание "квадриги": о чем говорили Фото: Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 18 декабря, в Киеве состоялось первое заседание министров Украины и Турции в формате "Квадрига". На заседании присутствовали министры иностранных дел и министры обороны двух стран.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ходе встречи Турция подтвердила поддержку Украины в процессе реформ и евроатлантической интеграции, в частности поддерживает вступление в ЕС и НАТО. Турция также продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также стороны отметили наличие угроз для стабильности и безопасности в Черноморском регионе и решили проработать дополнительные возможности для подготовки и проведения многонациональных учений и мероприятий на поддержание безопасности судоходства в Черном море.

Турция и Украина подтвердили намерение совместно продолжать развивать и укреплять отношения стратегического партнерства, и положительно отметили развитие сотрудничества между государствами в области оборонной промышленности.

Напомним, сегодня встречу с турецкими министрами провел президент Владимир Зеленский. Обсуждали рамочное военное соглашение между Турцией и Украиной.

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