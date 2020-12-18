Украина и Турция провели первое заседание "квадриги": о чем говорили

Сегодня, 18 декабря, в Киеве состоялось первое заседание министров Украины и Турции в формате "Квадрига". На заседании присутствовали министры иностранных дел и министры обороны двух стран.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ходе встречи Турция подтвердила поддержку Украины в процессе реформ и евроатлантической интеграции, в частности поддерживает вступление в ЕС и НАТО. Турция также продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также стороны отметили наличие угроз для стабильности и безопасности в Черноморском регионе и решили проработать дополнительные возможности для подготовки и проведения многонациональных учений и мероприятий на поддержание безопасности судоходства в Черном море.

Турция и Украина подтвердили намерение совместно продолжать развивать и укреплять отношения стратегического партнерства, и положительно отметили развитие сотрудничества между государствами в области оборонной промышленности.

Напомним, сегодня встречу с турецкими министрами провел президент Владимир Зеленский. Обсуждали рамочное военное соглашение между Турцией и Украиной.