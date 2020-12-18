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В КГБ Беларуси заявили о подготовке к "горячей войне"

Новина українською → Минск, Пятница 18 декабря 2020 10:42
В КГБ Беларуси заявили о подготовке к "горячей войне" Фото: Иван Тертель (belta by)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил о "сценарии цветной революции" в стране. Белорусская власть готовится к "горячей войне".

Об этом сообщает "Наша Нива", ссылаясь на его выступление перед работниками предприятия "Гродно-Азот" 17 декабря.

По его словам, страна оказалась на "разломе" в геополитической борьбе.

"Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе. Если здесь будет доминировать Россия - это станет серьезным ударом по Украине. Мы в центре "разделения мира". У нас был реализован жесткий сценарий цветной революции, к которому мы были готовы", - заявил руководитель КГБ.

Власти Беларуси, по его словам, готовятся к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными мерами.

"Мы готовимся к весне, мы знаем, как будет развиваться ситуация, будем действовать жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться и к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии", - сказал он.

По его мнению, этот "непростой период" продлится полтора-два года.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов видит опасность для Украины из-за ситуации в Беларуси и Молдове.

Ранее Александр Лукашенко предложил обновить план применения совместной с Россией группы войск.

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