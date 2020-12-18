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Татарову объявили подозрение в причастности к коррупции

Новина українською → Киев, Пятница 18 декабря 2020 16:42
Татарову объявили подозрение в причастности к коррупции Фото: Олег Татаров (slidstvo info)
Автор: РБК-Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило замглавы Офиса президента Олегу Татарову подозрение в причастности к коррупции. По данным следствия, он может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Следствие считает, что Татаров на должности топ-чиновника строительной компании "УкрБуд" мог быть причастен к предоставлению взятки за выдачу недостоверного заключения судебного эксперта по делу об афере с квартирами для военных Национальной гвардии.

Источник РБК-Украина подтвердил, что речь идет именно о Татарове. В НАБУ уточнили, что подозреваемыми в этом деле проходят три человека, в том числе бывший владелец "УкрБуда" Максим Микитась.

Напомним, ранее сообщалось, что Микитася выпустили из СИЗО после того, как он возместил 50 млн гривен ущерба.

Расследование аферы с квартирами завершили в мае 2020 года. По данным следствия, застройщик в сговоре с командующим Национальной гвардии вместо квартир в построенном на Печерске (на территории бывшей воинской части) жилом комплексе предоставил военнослужащим жилье на левобережной части Киева. Ущерб государству составил более 80 млн гривен.

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