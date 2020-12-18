По гибели военного на Донбассе обнародовали версию РФ: Арестович извинился
Украинская сторона при сообщении о гибели военного на Донбассе, тело которого вчера передали боевики, обнародовала российскую версию. Это стало результатом технической ошибки.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
По его словам, у него было несколько текстов: версия, которую описывала российская сторона, и версия, которую хотел официально обнародовать. В итоге в Telegram было опубликовано не то сообщение.
"Это очень печально, что я запостил, фактически, версию российской стороны, которая имеет признаки информационного противоборства. Это конкретно моя ошибка, которая связана с тем, что я просто промахнулся по тексту", - отметил Арестович.
Накануне на Telegram-канале украинской делегации в ТКГ распространили информацию о том, что боевики передали тело бойца Вооруженных сил Украины. Сначала сообщалось о том, что он якобы самовольно и без оружия перешел на строну боевиков и якобы умер от алкогольной или наркотической интоксикации.
Позже сообщение было исправлено. Военный оказался на оккупированной территории и погиб там по неизвестным обстоятельствам.
Арестович уточнил, что обнародовал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке.
Напомним, ранее сообщалось, что в районе Авдеевки снайпер противника ранил украинского бойца. Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня.
Также Украина направила ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс.