ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

По гибели военного на Донбассе обнародовали версию РФ: Арестович извинился  

Новина українською → Киев, Пятница 18 декабря 2020 13:04
По гибели военного на Донбассе обнародовали версию РФ: Арестович извинился   Фото: Алексей Арестович (facebook.com/alexey arestovich)
Автор: РБК-Украина

Украинская сторона при сообщении о гибели военного на Донбассе, тело которого вчера передали боевики, обнародовала российскую версию. Это стало результатом технической ошибки.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, у него было несколько текстов: версия, которую описывала российская сторона, и версия, которую хотел официально обнародовать. В итоге в Telegram было опубликовано не то сообщение.

"Это очень печально, что я запостил, фактически, версию российской стороны, которая имеет признаки информационного противоборства. Это конкретно моя ошибка, которая связана с тем, что я просто промахнулся по тексту", - отметил Арестович.

Накануне на Telegram-канале украинской делегации в ТКГ распространили информацию о том, что боевики передали тело бойца Вооруженных сил Украины. Сначала сообщалось о том, что он якобы самовольно и без оружия перешел на строну боевиков и якобы умер от алкогольной или наркотической интоксикации.

Позже сообщение было исправлено. Военный оказался на оккупированной территории и погиб там по неизвестным обстоятельствам.

Арестович уточнил, что обнародовал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Авдеевки снайпер противника ранил украинского бойца. Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня.

Также Украина направила ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс военные гибель
NEWS
По делу АН26 объявили подозрение Командующему Воздушных сил
Олег Черныш, Анастасия Рокитна По делу АН26 объявили подозрение Командующему Воздушных сил
DAILY
Конфликт в Приднестровье: как Украина может помочь Молдове в противостоянии с РФ
Милан Лелич, Марианна Присяжнюк Конфликт в Приднестровье: как Украина может помочь Молдове в противостоянии с РФ