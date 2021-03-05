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"Весь МИД гудит": сотрудников посольства в Польше уволили из-за контрабанды

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 11:15
"Весь МИД гудит": сотрудников посольства в Польше уволили из-за контрабанды Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сотрудников посольства Украины в Польше, которых поймали на контрабанде, уже уволили. На сегодня готовятся определенные изменения в правилах использования дипломатического транспорта.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, он назвал инцидент с контрабандой в автомобиле посольства Украины позорным случаем.

"В бусе везли золото, валюту и сигареты…. Весь МИД гудит и обсуждает этот случай… С первого же дня мы начали действовать, оба сотрудника уволены из посольства Украины в Польше. Сейчас продолжается дисциплинарное расследование. По его результатам готов принимать самые жесткие решения", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что сейчас готовятся изменения в правилах использования дипломатического транспорта, в том числе прорабатывается возможность пломбирования и трекинга перемещений.

Напомним, на этой неделе стало известно, что сотрудников посольства задержали на границе при попытке вывезти большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

Ранее экс-депутата парламента Венгрии исключили из партии MSZP (Венгерская социалистическая партия) после того, как его поймали на контрабанде сигарет на границе с Украиной.

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