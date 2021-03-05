ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина снова сократила список стран "красной зоны": что изменилось

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 11:53
Украина снова сократила список стран "красной зоны": что изменилось Фото: Украина обновила список стран "красной зоны" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 5 марта Украина снова сократила список стран "красной зоны". Теперь в него входят 54 страны, неделей ранее было 61.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В частности, в "красный список" перешли Болгария и Кипр. В "зеленый" - Парагвай, Аргентина, Сент-Винсент и Гренадины, Панама, Беларусь, Великобритания, Ирландия, Катар и Португалия.

При этом популярные среди украинцев Чехия, Черногория, Израиль, Словакия, Албания, Венгрия, Молдова, Франция, Польша и США остаются в "красной зоне".

Украина снова сократила список стран &quot;красной зоны&quot;: что изменилось

Фото: список стран "красной зоны"

Отметим, теперь страну включают в "красный список", если уровень заболеваемости COVID превышал отметку в 239,6 случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Индикатор подняли из-за роста заболеваемости в самой Украине.

По прибытию из такой страны нужно пройти двухнедельную самоизоляцию, из которой можно досрочно выйти после теста на COVID. Также можно привезти свежий тест с собой.

Среди открытых для украинских туристов стран в "зеленой зоне" находятся Турция, Египет и Грузия,

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодня для украинцев открыты 95 стран.

А во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия может закончиться в 2022 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Министерство здравоохранения Украины путешествие COVID-19
NEWS
В Украине второй день подряд более 10 тысяч новых COVID-случаев
В Украине второй день подряд более 10 тысяч новых COVID-случаев
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"