Свежий президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в начале марта

Если бы президентские выборы состоялись в начале марта 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 22,5%. В конце февраля его поддерживали 23,1% украинцев .

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

За Петра Порошенко проголосовали бы 14,6% (в конце февраля - 14,4%) за Юрия Бойко - 11,6% (в - 11,3%), за Юлию Тимошенко - 11,1% (в конце февраля 10,6%).

Кроме того, Игоря Смешко поддерживают 8,0%, Владимира Гройсмана – 6,6%, Евгения Мураева - 4,6%, Олега Ляшко - 4,4%, Дмитрия Разумкова - 4,2%, Арсения Яценюка - 2,9%, Виталия Кличко - по 1,7 %, Олега Тягнибока 1,5%, Киру Рудык – 0,3%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-3 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.