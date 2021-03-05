ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Свежий президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в начале марта

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 10:06
Свежий президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в начале марта Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы президентские выборы состоялись в начале марта 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 22,5%. В конце февраля его поддерживали 23,1% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

За Петра Порошенко проголосовали бы 14,6% (в конце февраля - 14,4%) за Юрия Бойко - 11,6% (в - 11,3%), за Юлию Тимошенко - 11,1% (в конце февраля 10,6%).

Свежий президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в начале марта

Кроме того, Игоря Смешко поддерживают 8,0%, Владимира Гройсмана – 6,6%, Евгения Мураева - 4,6%, Олега Ляшко - 4,4%, Дмитрия Разумкова - 4,2%, Арсения Яценюка - 2,9%, Виталия Кличко - по 1,7 %, Олега Тягнибока 1,5%, Киру Рудык – 0,3%.

Свежий президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в начале марта

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-3 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса КМИС и СОЦИС, если бы президентские выборы проходили в середине февраля 2021 года, больше всего голосов получили два кандидата - Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Во втором туре побеждает действующий президент.

По данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получили три кандидата: Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Петр Порошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Владимир Зеленский опрос рейтинг
NEWS
В Украине второй день подряд более 10 тысяч новых COVID-случаев
В Украине второй день подряд более 10 тысяч новых COVID-случаев
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"