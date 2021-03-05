Рада продлила конечные сроки установки счетчиков газа для населения
В Украине продлили конечные сроки установки счетчиков потребителям природного газа. Их продлили до 1 января 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.
Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №4248-1. За документ проголосовали 244 парламентария.
Отметим, закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа.
Также документ предусматривает, что установление счетчиков газа контролирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Предусмотрено, что НКРЭКУ ежеквартально будет публиковать на своем официальном сайте сведения о выполнении субъектами хозяйствования, распределяющими газ на соответствующей территории, обязанностей по установлению счетчиков.
Напомним, за основу этот закон Рада приняла в середине февраля.
Как писало РБК-Украина, в Министерстве развития общин и территорий нарабатывают изменения в законодательство, которые позволят получить из госбюджета средства для финансирования работ по установке счетчиков в тех зданиях, где они отсутствуют.
Так, в июне 2020 года в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины обсуждали вопросы повышения нормы потребления газа для пользователей без счетчиков.