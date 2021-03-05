Украина рухнула, а вот Беларусь еще держится, - Лукашенко

Президент Беларуси Алесандр Лукашенко считает, что оппоненты власти стремятся все делать для того, чтобы сломать страну. Якобы их главная цель - президент.

Об этом сообщает "БелТА" .

"Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить", - отметил он.

По его словам, оппозиции якобы надо раскачать народ, найти что-то против власти.

Напомним, ранее Светлана Тихановская сделала важное заявление. По ее словам, оппозиция "потеряла улицы".

Также ранее РБК-Украина писало, что Тихановская пока не видит смысла в возвращении в Беларусь.

Отметим, Госдепартамент США ввел санкции в отношении 43 граждан Беларуси, "ответственных за подрыв демократии", лишив их права на въезд в Соединенные Штаты. В ведомстве обеспокоены тем, что белорусская власть продолжает оказывать давление на мирных демонстрантов, активистов и журналистов.