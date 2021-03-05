Украина разрешит двойное гражданство со странами ЕС и другими. Но не с Россией
Украина намерена разрешить двойное гражданство со странами Европейского союза и другими дружественными государствами. О России не может быть и речи.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В частности, он отметил, что поддерживает идею легализации двойного гражданства. Но есть одно исключение - это Российская Федерация, с которой не может идти речи об этом.
"Что вы увидели в решении СНБО? Вы увидели контуры позиции государства, которая должна быть отражена в законодательстве…Политика, которую мы будет реализовывать, состоит из двух элементов. Мы планируем разрешить двойное гражданства со странами ЕС… со странами, которые дружественны нам и не представляют угрозы. Список этих стран будет калиброваться", - отметил Кулеба.
По его словам, второй элемент - это запрет занимать государственные должности при наличии двойного гражданства.
"Тут будет другая политика с рядом ограничений, чтобы не допустить злоупотреблений", - добавил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны поручил разработать законопроект о легализации двойного гражданства. При этом чиновникам будет запрещено иметь паспорт другого государства.
Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал чиновникам с двойным гражданством избавиться от него.