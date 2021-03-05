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США вводят санкции против Коломойского

Новина українською → Вашингтон, Пятница 05 марта 2021 15:13
США вводят санкции против Коломойского Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты вводят санкции против олигарха Игоря Коломойского. Его обвиняют в коррупционных преступлениях.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

"Я объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего государственного чиновника Украины Игоря Коломойского за его причастность к коррупции", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкен.

Отмечается, что по мнению США, во время того, как Коломойский возглавлял Днепропетровскую область с 2014 по 2015 год, он был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды.

Он добавил, что действия Коломойского представляют серьезную угрозу для будущего Украины.

"Я также хочу выразить обеспокоенность текущим бесконечными попытками Коломойского подорвать демократические процессы и институты в Украине, что представляет серьезную угрозу для ее будущего", - заявил Блинкен.

Он также отметил, что решение ввести санкции против Коломойского подтверждает стремление США поддерживать реформы политического, экономического и судебного секторов Украины.

"США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед. Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы способствовать ответственности коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире", - добавил генсек США.

Принятые американскими властями меры означают, что Игорю Коломойскому запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Напомним, ранее прокуратура США обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Огайо.

Кроме того, Министерство юстиции США обвинило Коломойского "в краже миллиардов в банке, которым он когда-то владел", и в их отмывании в США.

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США вводят санкции против Коломойского
США вводят санкции против Коломойского
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