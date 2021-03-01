Сотрудников украинского посольства в Польше подозревают в коррупции, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отозвал двух сотрудников украинского посольства в Польше, которых подозревают в коррупции. Они пытались вывезти из Украины в Польше большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

Министр отметил, что сотрудников украинского посольства поймали "на горячем" вчера, 28 февраля.

"Их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход "не выносить сор из избы". Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре", - написал Кулеба.

Он отметил, что в связи с этим принял три решения:

Обоих сотрудников отозвано из долгосрочной загранкомандировки. Их работа в посольстве завершилась. В ближайшие пару часов планируют завершить все формальности по этому вопросу.

Против обоих сотрудников начнут дисциплинарное расследование в отношении выявленных фактов. Кулеба пообещал, что расследование будет тщательное и быстрое.

МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами.

"Коррупция есть повсюду, где есть люди. Разница лишь в том, терпят ее или нет. В МИД - нет. Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения", - заявил Кулеба.